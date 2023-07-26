Майор ВСУ: Мы для Запада – люди второго сорта

Вадим Москаленко .  
26.07.2023 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Нежелание стран западного блока передавать Украине действительно серьёзное вооружение демонстрирует их отношение к украинцам как к людям второго сорта.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший украинский военный, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нежелание стран западного блока передавать Украине действительно серьёзное вооружение демонстрирует их отношение к украинцам...

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«Если бы, не дай Бог, на любую европейскую столицу только один раз прилетело семь ракет «Кинжал» за один налёт. И после этого человек, управляющий этой страной, сказал бы: «Это просто капец. Независимо от того, мы страна НАТО или нет, нам нужно оружие, которым можно дать отпор», а ему ответят: «Нет, может, не надо по России стрелять? Давайте вас ещё раз обстреляют». Нет, такое невозможно», – страдал Гетманцев.

Он возмутился, что для Запада украинцы – люди второго сорта, которых не жалко.

«А мы что, люди второго сорта? Для них ничего, что обстреливают Киев, Одессу – что поделаешь. Дать ракеты, чтобы уничтожить те пусковые установки, с которых вас атакуют – это невозможно, это ж территория РФ. Так невозможно.

А мы должны быть вам благодарны, что мы дали вам танки. Ну, спасибо», – негодовал майор ВСУ.

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