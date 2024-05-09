Майор ВСУ В Киеве высмеял Зеленского за кривые попытки приплести русский след к покушению

Вадим Москаленко.  
09.05.2024 15:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Попытка приплести «русский след» к покушению на Владимира Зеленского абсурдна. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня нам пытаются классически впарить, что эти два полковника имели доступ к Буданову, знали его передвижения, имели доступ к Зеленскому, и к Малюку. И, как нам объясняли, для их уничтожения надо было запустить ракету. Помнишь, когда Зеленский с представителем Греции приехал в Одессу, а там через пятьсот метров прилетела Ракета. И Зеленский сказал, что это по ним пустили ракету, просто промазали. А русские опубликовали спутниковый снимок кортежа Зеленского, и дали понять в своих соцсетях, что если бы хотели, то попали бы», – сказал Лапин.

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Попытка приплести «русский след» к покушению на Владимира Зеленского абсурдна. Об этом в эфире...


«То есть, какие-то два непонятных полковника должны были изучить перемещение трех разных людей, которые работают в разных местах, которые встречаются точно не в кабинете на Банковой. И плюс это время подлёта ракеты, достаточно, чтобы первые лица ушли в бомбоубежище», – добавил он.

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