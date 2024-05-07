Высокопоставленные украинские офицеры готовили ликвидацию Зеленского

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Офицеры Управления государственной охраны (УГО) Украины готовили покушение на президента Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства. Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые «сливали» секретную информацию России», – говорится в сообщении.

Утверждается, что одной из задач агентурной сети «был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить».

Кроме того, якобы планировалась ликвидация председателя СБУ Василий Малюка и начальник ГУР МО Украины Кирилла Буданова, ликвидацию которого «собирались провести перед Пасхой».

«План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого русские планировали ударить еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона», – описывает план украинская спецслужба.

«Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из ФСБ», – отмечает СБУ.

«О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать», – предупреждает Малюк.

Утверждается, что операцию курировали сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации ФСБ.

Пока сложно сказать, имела ли место реальная подготовка к устранению руководства украинских спецслужб и президента Зеленского, или же СБУ, известная фабрикацией дел, пытается заработать баллы, особенно на фоне слухов о грядущей отставке Малюка.

Популярный украинский тг-канал ЗеРада, имеющий более 400 тысяч подписчиков, пишет, что одним из задержанных был начальник одного из департаментов Управления госохраны полковник Андрей Гук.

«Его подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам. В целом логично. После [истечение срока полномочий Зеленского] 21 мая и РФ, и «партнёры» могут попытаться избавится от излишне воинственного Зеленского. Это непростая задача, нужно чётко знать подробности о передвижении президента. На этот раз СБУ успели», – пишет ЗеРада.

Примечательно, что на днях депутат Верховной рады ряда прошлых созывов, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев сообщил, что Москва дала добро на формирование подпольной сети на Украине.

«Получал очень много обращений от подписчиков с территории Украины, которые хотели помогать российской армии. В этом отношении у нас было существенное опоздание по сравнению с украинскими ресурсами, которые, как вы знаете, работают практически с первых дней войны, и те, кто хочет помочь ВСУ, пишет в эти боты и передают информацию. У нас же долгое время не было какого-то централизованного механизма, каким образом это делать, проект очень долго согласовывали. Наконец дали добро на работу, дело пошло. Плохо, что поздно, но это лучше, чем никогда. Российские службы организуют и поддерживают подполье на территории Украины. Программа называется «Дозор». Через «Дозор» можно передать в Россию информацию о ВСУ, получить рекомендации по противодействию сотрудникам ТЦК и т.д. Что важно — новые участники проходят инструктаж по безопасной связи. Для связи пишите сюда: @Dozorukr», – проинформировал Царев.