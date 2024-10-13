Майор ВСУ выругался в эфире, говоря о стратегии «медленного отступления»

Вадим Москаленко.  
13.10.2024 19:32
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Стратегия «медленного отступления» ВСУ, о которой наперебой пишут западные СМИ, – «хрень собачья».

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стратегия «медленного отступления» ВСУ, о которой наперебой пишут западные СМИ, – «хрень собачья». Об...

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«Мы каждый день отступаем. Кое-кто это назвал тактикой «медленного отступления» для истощения противника – это полная х..ня!

Такая тактика может быть, если при этом отступлении заготовлено 25 линий обороны, и солдатам есть куда отступать. А то, что мы сейчас не можем удержать позиции, и вынуждены отходить и снова закапываться лопатами – то это не тактика медленного отступления, это просто они нас выдавливают.

Спланировать такую тактику – чтобы ваш солдат затрахался с утра стрелять, а с вечера копать? Это хана солдату. Если мне говорят, что так задумано, то я говорю, что это хрень собачья. Это надо быть врагом Украины, чтобы придумать тактику – задолбать до ручки собственного солдата.

То, что нам нечем удерживать – если линия фронта 1000 км, а её сузить до обороны Киева, это будет 100 км, для этой линии нужно меньше солдат. По мере уменьшения солдат на передовой будет уменьшаться линия фронта. То есть мы будем терять города», – сказал Лапин.

«Что касается, посыпался или не посыпался фронт. После штурма Авдеевки до сегодняшних последствий на Покровске – это провал фронта или нет?

Если бы в Очеретино, где вторая линия, ещё стояли, я бы сказал – ну да, Авдеевку потеряли, а здесь закрепились на подготовленной линии обороны, красавчики, держим высоты. Ласточкино продержалось несколько дней, Очеретино тоже. А линия обороны Ермака-Зеленского ничего не продержалась, потому что её нет.

Покровск высаживал цветочки, а сейчас роют траншеи. Нельзя пускать в город! Это стратегия «медленного отступления»? Это стратегия, чтобы солдаты замахались до Покровска», – возмущался «айдаровец».

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