Майор ВСУ выругался в эфире, говоря о стратегии «медленного отступления»

Стратегия «медленного отступления» ВСУ, о которой наперебой пишут западные СМИ, – «хрень собачья».

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы каждый день отступаем. Кое-кто это назвал тактикой «медленного отступления» для истощения противника – это полная х..ня!

Такая тактика может быть, если при этом отступлении заготовлено 25 линий обороны, и солдатам есть куда отступать. А то, что мы сейчас не можем удержать позиции, и вынуждены отходить и снова закапываться лопатами – то это не тактика медленного отступления, это просто они нас выдавливают.

Спланировать такую тактику – чтобы ваш солдат затрахался с утра стрелять, а с вечера копать? Это хана солдату. Если мне говорят, что так задумано, то я говорю, что это хрень собачья. Это надо быть врагом Украины, чтобы придумать тактику – задолбать до ручки собственного солдата.

То, что нам нечем удерживать – если линия фронта 1000 км, а её сузить до обороны Киева, это будет 100 км, для этой линии нужно меньше солдат. По мере уменьшения солдат на передовой будет уменьшаться линия фронта. То есть мы будем терять города», – сказал Лапин.