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Германия не даёт Украине ракеты «Таурус», потому что в её народе ещё жива память о Второй мировой войне.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать отказ канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракеты «Таурус».

«Дело в том, что в Германии продолжает работать институциональная память, связанная со Второй мировой войной. У них продолжает работать давление за грехи прошлой нацистской Германии. И они боятся, думают, что не надо давать «Таурусы», потому что это приведёт к эскалации, и мы снова будем в чём-то виноваты, и так далее», – сказал Лапин.

Более того, он пожаловался, что в Германии укрепляет свои позиции «прокремлёвская» политическая сила.

«Второй момент. Давайте говорить откровенно, «Альтернатива для Германии» – это политическая сила, приближённая к Кремлю. Потому что все кремлёвские нарративы у них на языке с утра до вечера. И эта партия набирает обороты. А в Германии скоро выборы», – добавил русофоб.