Молдавская служба безопасности в четверг распространила заявление о блокировке основного сайта «ПолитНавигатора» и его «зеркала». Из объяснений – «распространение дезинформации и фейков». То есть, точка зрения, отличная от президента Санду и западной пропаганды.

Впервые наш портал заблокировали в Молдове два года назад. Тогда к власти только-только пришли так называемые «проевропейские» или, как их еще называли «демократические» силы. Партия Действия и солидарности во главе с президентом Майей Санду получила на выборах парламентское большинство и, едва заступив в капитанскую рубку, развернула рулевое колесо в сторону Евросоюза и США, подальше от России. Мы об этом писали.

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Хотя на выборах Санду и её партия на всех известных в стране языках обещали свободу слова, свободу выбора и свободу выражения. О чем они умолчали, так это о том, что свободы эти предназначены исключительно одному классу населения: узкой прослойке «проевропейских» политиков, бюрократов, дипломатов, полицейских с прокурорами и обслуживающим эту касту за европейские гранты так называемым журналистам и общественным деятелям, экспертам разного качества и пошиба. Всё. Сотни тысяч рядовых избирателей, поверивших Санду и её команде, были обмануты. Мы об этом писали.

Говоря откровенно, именно свобода и правда стали первыми жертвами жесткого колониального режима, установленного в Молдове посольствами США и Евросоюза. Инакомыслие было объявлено неприемлемым, а с началом российской СВО на Украине – преступным. Но нас запретили, как и указано выше, еще в «светлые» времена очередной газовой войны, объявленной Кишиневом «Газпрому».

Возможно, причиной послужили наши публикации, указывавшие, что молдавская делегация отстаивает на переговорах вовсе не интересы населения Молдавии. Возможно, что в наших статьях мы продемонстрировали готовность России протянуть маленькой дружественной стране руку поддержки, но также и нежелание, чтобы эту руку кусали. Как показали дальнейшие события, мы были правы во всём.

Представлявший Кишинев на переговорах с «Газпромом» Андрей Спыну, сейчас первый человек в администрации президента Санду, «выбил», к удивлению российской стороны, исключительно невыгодный контракт на газ. По новой формуле, предложенной кишиневскими делегатами, цена на него выросла втрое, что практически сразу ударило и по экономике Молдавии, и по рядовым потребителям. В молдавской прокуратуре заподозрили Спыну в «схематозе», но делу так и не дали ход, а прокурора уволили.

Другая истина заключалась в том, что основной задачей режима Санду является непрерывная борьба со всем, что напоминает в Молдове о России. Правительство не скрывает, что пытается переориентировать молдавских экспортеров, в том числе фруктов и вина на другие рынки, например Евросоюза с Египтом. Получается плохо. Темпы снижения производства в ряде отраслей только за последний год переваливают за 20%, и это по официальным данным.

В условиях социально-экономического краха у режима Санду остаются всего три способа удержания у власти: непрерывное Чрезвычайное положение, контроль над прокуратурой и империя лжи, построенная из провластных СМИ. Первое обеспечивает парламентское большинство в лице партии Действия и солидарности, второе – дружба с обслуживавшими американского наймита Плахотнюка прокурорами, третье – финансирование из Евросоюза и США. Год с небольшим Санду и её партия считали себя победителями по жизни. Об этом мы тоже писали.

24 февраля прошлого года Россия нанесла тяжелейший удар по картине мира рисипенских «победителей». Выяснилось, что есть вещи, от которых не спасут ни обман избирателей, ни коррумпированные прокуроры, ни гранты из западных посольств. Тем сильнее была истерика Санду и всей выстроенной немецкими и американскими советниками пирамиды власти.

Одним из первых решений молдавских властей в феврале прошлого года стало закрытие СМИ, освещающих Специальную военную операцию с российской точки зрения. Доступ к медиа из РФ в интернете был тщательно перекрыт.

Затем запретили телеканалы, которые ретранслировали избранные российские передачи. Их обвинили в том, что они отказывались называть «СВО» – «войной». Следом запретили тех, кто вообще ничего не говорил ни о «войне», ни об «СВО». По новой методичке это «пропаганда войны молчанием».

К 20 апреля этого года молдавский режим столкнулся с неприятным и непредвиденным обстоятельством – закрывать больше некого. Всё как и на Украине, где сегодня есть лишь один «телемарафон», который выдает строго пропагандистскую картинку. В Кишиневе тоже – больше десятка телеканалов, выдающих ровно одно и то же, какую кнопку на пульте не переключи.

Сидящие на западных подачках молдавские новостные порталы, НКО, каналы в Телеграмме, паблики в соцсетях кормят граждан одним и тем же пропагандистским варевом, старательно перекрикивая друг друга в надежде, что спонсоры заметят и оценят. Стоит ли удивляться, что в этой информационной блокаде, в которую страну загнал недалекий режим, граждане сами обращаются к альтернативным источникам информации?

Несмотря на запрет, материалы «ПолитНавигатора» читают в Молдове в Telegram, по «зеркальным» ссылкам, на страницах наших авторов в социальных сетях.

Если «ПолитНавигатор» и впрямь так «угрожает национальной безопасности», как написано в свежем распоряжении о запрете, то молдавские власти не могли придумать ничего лучше, как еще сильнее привлечь внимание собственных граждан очередным глупым и бессильным запретом.

И об этом мы тоже написали, и будем писать дальше.