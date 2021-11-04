«ПолитНавигатор» заблокирован в Молдове

04.11.2021 14:12 (Мск), Москва, Елена Острякова

Доступ к сайту «ПолитНавигатор» заблокирован на территории Молдовы по требованию молдавской Службы информации и безопасности за то, что мы якобы распространяли фейки об энергетическом кризисе в стране.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает молдавский политолог Владимир Букарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня СИБ Молдовы заблокировал портал «ПолитНавигатор», постоянным автором которого я являюсь. Так прозападные соросовские андроиды, подлым путём захватившие власть в Молдове, давят свободу слова в моей стране. Можно только представить, что было бы, если бы так действовал СИБ при президенте Додоне. Что касается моих публикаций – я готов ответить, в том числе в суде, за каждое своё написанное слово», – написал Букарский.

Сегодня же президент Молдовы Майя Санду подписала декрет о назначении на пост вице-директора Службы информации и безопасности Сергея Друцэ – мужа своей подруги.