Макаревич лицемерно засуетился в ожидании Милонова с кувалдой

В Госдуме РФ отреагировали на скандальный пранк Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса), которые позвонили популярному в прошлом веке музыканту-иноагенту Андрею Макаревичу в Израиль от имени президета Украины Владимира Зеленского.

Расчувствовавшийся «машинист» пожелал победы Украине и критиковал Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев подготовил обращение в правоохранительные органы о признании Макаревича экстремистом. А общественное движение «Ветераны России» потребовало заблокировать счета фирмы музыканта, личные счета самого Макаревича, его сына, жены – и лишить имущества.

По данным корреспондента RT Константина Придыбайло, полгода назад престарелый музыкант предусмотрительно переписал всю недвижимость на родню. Двухкомнатную квартиру в доме ВЦСПС 1940 года — сыну. Сейчас она стоит 27 млн руб. Коттедж в 400 квадратов в элитном посёлке «Павлово» Истринского района Макаревич «подарил» сестре.

Однако, видимо, что-то у музыканта в России все же осталось, потому что он счел необходимым оправдаться в эфире телеканала-иноагента «Дождь». По его словам, ответить на звонок пранкеров его убедил близкий друг, имеющий связи в офисе президента Украины.

«Появился на экране Зеленский. У меня не было ни малейшего подозрения, что это фейк, потому что он был очень похоже сделан. И голос был похож. Это произошло почти полгода назад. Эти люди, которые, на мой взгляд, занимаются просто бл…вом, не получили, чего хотели. Поэтому они полгода сидели, карнали, редактировали, монтировали, вырезали, подклеивали к своим вопросам совершенно другие ответы. Сделали грубую дурацкую ошибку. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то в суде это примет во внимание», – сочинял и оправдывался Макаревич.

Члену Совета по правам человека Марине Ахмедовой оправдания музыканта показались «мутными».

«Иноагент Макаревич задергался, напуганный тем, что в России его проверяют на экстремизм. Такие мутные оправдания. Монтажу подвергается практически каждое интервью, которое не идет в прямом эфире. Макаревич даже в нарезке членораздельно говорит, что готов выпить за победу Украины, дать в Киеве бешеный концерт после этой победы и, наверное, будет поддерживать ВСУ. Ну, если пранкеры все действительно исказили, тогда, наверняка, они вырезали слово “Россия” из – “я выпью за победу…”. Наверное, Макаревич желал победы России. Но согласится ли этот мутный персонаж на такую трактовку?», – написала Ахмедова в своем тг-канале.

А депутат Госдумы Виталий Милонов вызвался зарубить Макаревича ледорубом.

«Нравственных извращенцев типа Макаревича можно легко лечить. У коллег из КПРФ были когда-то славные времена. Один ледоруб – минус Троцкий. Я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже: всякие ножики, топорики, кувалды. Я не стесняюсь. Я сам лично готов Макаревичу дать ледорубом по голове. Я буду счастлив, если Родина это мне поручит. Это шутка, но я буду счастлив», – заявил Милонов в эфире НТВ.

Публицист Сергей Мардан настроен более миролюбиво.

«То, что музыкант сволочь было понятно давно. Любовь к хохлу обязательно выродится в ненависть к России. И наоборот. Макаревич живёт в Израиле. Говорит, что там ему хорошо. Там он дома. Да и пусть себе живёт в этой мирной ни с кем не воюющей стране. Но, чтобы он там закрепился уже окончательно и безвозвратно ему нужно помочь. Очень поможет Макаревичу больше никогда не показываться в пределах ненавидимой им страны возбуждение хорошего уголовного дела», – предлагает Мардан.

Блогер Вадим Шумилин поражен тем, что голос, который с Макаревичем разговаривал, принадлежит явно не Зеленскому.

«Пока звонили писателям, успех самозванства худо-бедно можно было понять. Когда обманули музыканта, остается развести руками. Собственно, даже не обладая абсолютным слухом легко определить, что голос на записи мало похож на голос украинского президента – благо, тембр Зеленского очень специфичен и узнаваем. Видно, непомерное самомнение, входя в резонанс с непотребной лестью, успешно глушит и писательскую чуйку, и музыкальное чутье», – написал Шумилин.

Тем временем российская прокуратура уже возбудила против Макаревича уголовное дело о нарушении правил деятельности иностранного агента.