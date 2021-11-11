Македонский политик: Если Украина так хочет в ЕС, то обязана принять мигрантов

Если Украина действительно стремится в ЕС, то Киеву абсурдно отвергать предложение депутатов Бундестага о принятии на своей территории мигрантов с белорусско-польской границы, чтобы разрядить кризис.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Зоран Йованчев, председатель македонской партии «Родина».

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«Сегодня Белоруссия сталкивается с мигрантами, которые, в свою очередь, являются результатом западных военных интервенций на Ближнем Востоке и в Афганистане, противоречащих международному праву. В сложившейся ситуации соседи Беларуси должны спросить об этом именно лидеров ЕС и НАТО.

А Украина, если не желает сотрудничать с братскими славянскими народами и очень хочет в ЕС, так она тогда пусть и примет этих мигрантов и, тем самым, проявит себя частью западной политики, которую они так любят, по уничтожению самоидентичности европейских народов», – сказал Йованчев.