Макей оправдывается за обвинения Лукашенко в адрес России

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

За подготовкой Беломайдана стояли бывшие российские олигархи.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов. Бывших российских олигархов в том числе», – сказал Макей.

Так он объяснил обвинения, которые звучали из уст президента Белоруссии Александр Лукашенко накануне президентских выборов в 2020 году. Кроме того заявления о «российских кукловодах» делал глава белорусского КГБ Иван Тертель. Он говорил, что за попытками дестабилизировать обстановку в Белоруссии стоят «большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

После волны массовых протестов и последовавшего сближения с Россией Лукашенко переключился на обвинения Польши и Литвы, а вот Тертель не отказался от своих слов и призвал дождаться окончания суда над бывшим управляющим «Белгазпромбанком» Виктором Бабарико, арестованным в июне 2020 года.