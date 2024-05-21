Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая даже после отставки требует дать Киеву оружие для ударов по территории России в признанных Западом границах, попросту позорит американцев.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предположил, что Нуланд была бы в восторге, если бы удалось втравить США в прямое боестолкновение с Россией.

«Но у меня есть для неё новости. Мы не приедем, у нас нет такой возможности, это больше не секрет. Армия США – это жалкие остатки того, чем она была 30 лет назад, она в ужасном состоянии. Что ты собираешься сделать? Бросишь на Севастополь сокращающийся морской корпус, предназначенный для ведения боевых действий на море в 1943 году?.. Конечно, нет. Они ничего не собираются делать. Или ВВС, у которых уровень готовности новейших самолётов составляет всего 40%? Не хватает пилотов. А ещё есть ВМС. Боже, ты же знаешь, что нам нужно списать с вооружения авианосцы», – отметил он.

«Нам нужно выбрать новое направление в том, как мы строим и развиваем нашу военно-морскую мощь. В Вашингтоне нет последовательной стратегии, всё происходит импульсивно, всё это основано на эмоциях. Она [Нуланд] – прекрасный тому пример. Её идеология говорит, что Россия – это зло, и её нужно уничтожить, а значит, это произойдёт. Ты просто продолжаешь выкрикивать оскорбления в адрес русских и лжёшь нам, что в конечном итоге именно это произойдёт. Нет, это не так. Она просто тратит своё время впустую, но что ещё более важно – она выставляет нас на посмешище», – возмутился Макгрегор.