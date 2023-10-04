Маховик дестабилизации приостановлен, но опасность госпереворота в Грузии не миновала

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Факт вызова службой госбезопасности Грузии на допрос трех сербских граждан, являющихся членами организации «CANVAS», подтвердил неголословность недавнего заявления грузинской Службы государственной безопасности (СГБ) о готовящемся насильственном свержении нынешних властей страны и беспристрастность предложенного «ПолитНавигатором» анализа политической ситуации, складывающейся в маленькой закавказской стране в преддверии судьбоносных выборов 2024 года, который был сделан экс-министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе в одном из своих последних интервью.

Напомним, что 18 сентября СГБ Грузии заявила об угрозе подготовки в стране Евромайдана. Ведомством была названа готовящая госпереворот в стране группа лиц из окружения экс-президента Михаила Саакашвили.

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Из того же заявления общественности стало известно, что в осуществлении «революционного сценария» наряду с «Нацдвижением» планировалось использовать ряд прозападных НКО и молодежных организаций, которые проходят спецподготовку за пределами страны. Была, в частности, названа организация «CANVAS», ядро которой составляют бывшие лидеры сербского молодежного движения «Отпор».

Как пояснили в ответственном за безопасность государства ведомстве, структуры указанной организации в тех или иных странах мира регулярно используются в целях обучения молодежи и их вовлечения в дестабилизационные процессы. С Службе госбезопасности граждане Сербии в присутствии адвокатов допрашивались в течение нескольких часов.

Допрос проводился в рамках продолжающегося расследования дела о государственном перевороте с участием зарубежных сил. В связи с важностью дела с допрашиваемых была взята подписка о неразглашении.

СГБ Грузии.

Согласно информации проправительственного телеканала «Имеди», граждане Сербии были приглашены Агентством США по международному развитию (USAID) для проведения тренингов в Тбилиси по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы» для групп, работающих в сфере культуры.

Однако, как утверждает СГБ Грузии, в отличие от заявленной цели прибытия Синиша Сиквана, Елены Стойшич и Слободана Джиновича в Тбилиси, их задачей было проведение 26 – 29-го сентября тренингов для представителей НПО и гражданских активистов, группа которых «должна была сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путем».

Возражая спецслужбам страны, директор движения «CANVAS» в Грузии Г. Меладзе заявил, что он, несмотря ни на что, продолжит свою работу и распространять «знания о ненасильственных кампаниях!». По утверждению Меладзе, служба безопасности страны своими действиями преследует одну цель – просто запугать активных людей.

Накануне же американское дипведомство в Грузии, отметив в своем заявлении, что USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года, и что эта поддержка, как всегда прозрачна, назвало обвинения в адрес агентства USAID ложными и искажающими цели помощи США Грузии.

Как говорится в заявлении, США продолжат «поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить их определенное и заслуженное будущее и их основные права, гарантированные Конституцией Грузии».

На заявление американского диппредставительства последовала весьма острая реакция Тбилиси. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе оценил позицию дипведомства шокирующей и оскорбительной для грузинского общества.

«Вместо того, чтобы увидеть дистанцирование от процессов, которые непосредственно связаны с подготовкой революции, мы увидели совсем другое заявление, которое настораживает». Грузинское общество хочет в своей стране мира, а не революций – отметил Кобахидзе.

Следует заметить, что уже за первыми заявлениями СГБ о готовящемся перевороте последовали комментарии экспертов, согласно которым разговоры о волнениях и беспорядках начинаются тогда, когда власти теряют свое влияние и они ведутся для того, чтобы обработать общество на перспективу. И если в стране есть угроза беспорядков и протестных выступлений, дестабилизирующих общество, то спецслужбы должны ее нейтрализовать.

Работая в этом направлении, правящая партия подготовила поправки к закону «О собраниях и манифестациях», предполагающие ужесточение запретительных норм относительно возведения временных конструкций во время собраний и демонстраций. Как заявляют инициаторы этих поправок, важность их принятия обусловлена необходимостью «эффективного и своевременного реагирования» на угрозы, указанные службой госбезопасности.

Представители же радикальной оппозиции акцентируют на том, что не случайно расследование начинается в предвыборный период, и что оно на самом деле служит отвлечению внимания общества от проблемных для грузинских властей тем.

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на инициативу правящей силы по ужесточению упомянутого закона отреагировал следующим образом:

«Грузинская мечта» боится народа, боится протестов и множества людей, которым надоело разграбление страны…».

«Грузинская мечта», как считает Вашадзе, принесла стране три вещи: демографическую катастрофу, массовый отток грузин из страны и российских шпионов. 11 лет правления партии Иванишвили он оценил как годы движения назад, тогда как годы правления Саакашвили назвал годами большой трансформации, когда создавались проекты, в случае реализации которых, Грузию ждала совсем иная перспектива. И вот главный фигурант этой трансформации, по словам Вашадзе, находится в тюрьме по приказу Путина.

«Цель нашей коалиции – привести большое глобальное благо, завести эти остановленные проекты, которые стали символом движения назад» – заявляет Вашадзе.

Представитель экс-президента Софо Джапаридзе грозит:

«Властям обязательно придется освободить Михаила Саакашвили. Они ответили холодным отказом президенту Украины, многим европарламентариям, западным лидерам. Но они не смогут противиться сотням тысяч сторонников Михаила Саакашвили».

Председатель же «Национального движения» Леван Хабеишвили призывает своих сторонников сделать все, чтобы политически проводить российский режим на тот свет.

Сам Саакашвили уверяет общественность Грузии, что все увидят его активные действия в ближайшие недели и месяцы.

«Я здесь, чтобы помочь каждому грузину и добьюсь того, чтобы жизнь для них стала намного более человечной и достойной», – говорится в письме заключенного экс-президента.

Однако на все планируемые радикальными политическими силами деструктивные действия, судя по реакции премьера Гарибашвили, правительство страны намерено отвечать решительно. СГБ, как отметил Гарибашвили, располагает большей информацией, чем та, которая была предоставлена широкой общественности.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что власти не позволят дестабилизировать ситуацию в стране и предупредил, что каждый, кто попытается это сделать будет показательно наказан.

Вместе с тем Гарибашвили потребовал от USAID разъяснений по поводу причастности к происходящим процессам и пообещал не допустить в стране дестабилизации и открытия «второго фронта».

Премьер-министр Грузии напоминает грузинской общественности, что даже во времена полной безнадежности и бесперспективности Иванишвили объединил все общество, и такая консолидация людей сделала возможной мирную передачу власти.

«Сила грузинского государства именно в единстве власти и народа, и я верю, что это единство принесет нашей стране окончательную победу», – подчеркнул Гарибашвили.