Макрон анонсировал «нормандские переговоры» и предостерёг Киев от тупиковой политики

24.09.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Встреча глав России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» состоится уже на следующей неделе.

Об этом в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Отвага созидать мир требуется сегодня в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить, это прогресс в эти последние недели. Мы также знаем, каков горизонт, каковы следующие этапы здесь – Минские соглашения, способность созидать на местах устойчивый мир. На предстоящей неделе состоится саммит в «нормандском формате» на уровне государств и правительств по каждой из этих тем», – сообщил он.

При этом французский лидер недвусмысленно намекнул своему украинскому коллеге, что государственный национализм не может способствовать конструктивным переговорам.

«Я не думаю, что те кризисы, которые мы переживаем, будут урегулированы, если мы замкнемся на национализме. Я глубоко убежден и верю в патриотизм… Мы должны констатировать, что нет решения без сотрудничества, нет решения на основе национализма, это сотрудничество должно привести к конкретным результатам, нужно подключить новых игроков. Мы продемонстрировали эффективность сильной современной многосторонности», – отметил Макрон.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина сорвала переговоры по судьбе Донбасса с участием президентов РФ, Франции и канцлера Германии в ходе встречи в Минске.