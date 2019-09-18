18.09.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Переговорщики Зеленского в Минске пошли на срыв Нормандского саммита

Украина срывает переговоры по судьбе Донбасса с участием президентов РФ, Франции и канцлера Германии, заявил российский политолог Алексей Чеснаков, комментируя проходящую сегодня в Минске встречу представителей Киева и ЛДНР.

«Украинская сторона в Минске отказалась подписать согласованный текст «формулы Штайнмайера», который направили специальным письмом в Контактную группу политсоветники лидеров глав государств «нормандской четвёрки», в том числе, Андрей Ермак, представляющий Украину», – сообщил Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, курирующему «Минский процесс».

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Теперь, по данным Чеснакова, «саммит глав государств «нормандской четверки» может быть сорван».

«Отказ украинской делегации на переговорах в Минской контактной группе подписать документы о согласовании «формулы Штайнмайера» ставит вопрос об ответственности и договороспособности либо самой делегации во главе с Кучмой, либо украинской стороны в целом. Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства», – пояснил эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина может сколько угодно вновь и вновь возвращаться к вопросу о миротворцах. Однако это контрпродуктивно: а) это противоречит Минским соглашениям; б) для этого нет ни политического решения Совбеза, ни соответствующих ресурсов ООН», – также заявил Чеснаков.

Он обратил внимание на то, что представители Украины озвучивают противоречивые заявления по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Почему Кучма против «формулы Штайнмайера», а Пристайко заявил, что её согласовал? Нет ничего удивительного в таких разнонаправленных сигналах от украинских официальных лиц.  Старая игра в злого и доброго партнера по переговорам», – отметил Чеснаков.

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