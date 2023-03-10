Макрон и Сунак пообещали совместно подготовить контрнаступление ВСУ

Оливер Галич .  
10.03.2023 21:13
  (Мск) , Париж
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь киевским войскам начать контрнаступление. Об этом...

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При этом главным вопросом 36-го франко-британского саммита была борьба с нелегальной миграцией с территории Франции в Британию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как отметил политический обозреватель ВВС Дамиан Грамматикас после начала встречи Макрона и Сунака в Париже, речь на саммите в первую очередь будет идти о деньгах, которые Великобритания заплатит Франции за остановку небольших лодок с мигрантами, пересекающих Ла-Манш.

Кроме того, лидеры Франции и Великобритании будут говорить о координации поставок вооружений и обучения военных для Украины, сотрудничестве в разработке новых ракет, которые могут защитить Европу, а также чередовании присутствия британских и французских авианосцев в Индо-Тихоокеанском регион, чтобы «проецировать туда силу».

Собственно, именно заявление Риши Сунака об открытии нового центра для беженцев на территории Франции вызвало самый большой интерес британской прессы. Однако глобальные СМИ сконцентрировались на словах Эммануэля Макрона в отношении Украины.

Макрон заявил, что он и Сунак договорились о совместных конкретных действиях в отношении Украины.

«Россия не может и не должна победить в этой войне» – сказал французский лидер.

Он также добавил, что Великобритания и Франция разделяют «одинаковую решимость» и хотят построить прочный и приемлемый мир.

«Наше желание на ближайшую перспективу – помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», – продолжил Макрон.

Сунак в ответ заявил, что Великобританию и Францию связывают особые узы в вопросах безопасности, и пообещал, что Великобритания всегда будет в авангарде обороны.

«Мы договорились об обучении украинских морских пехотинцев, что поможет Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну», – сказал он.

«Мы будет продолжать бороться за свободу, демократию и верховенство права», – пафосно добавил британский премьер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сразу же после визита в Великобританию и встречи с премьером Риши Сунаком, Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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