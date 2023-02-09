Зеленский не дал Макрону и Шольцу выспаться перед саммитом ЕС

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После визита в Великобританию вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Трио провело совместную пресс-конференцию, однако ничего нового на ней не прозвучало, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще утром в Елисейском ничего не сообщали о приезде Зеленского в Париж, хотя и не давали отрицательного ответа.

«Европа является одним основных союзников Украины с общей суммой более 45 миллиардов евро в виде помощи всех видов», поэтому возможная встреча Владимира Зеленского с «европейскими лидерами» не была бы нелогичной», – заявлял советник президента Франции.

Зеленский прибыл в Париж из Лондона, куда также неожиданно прилетел утром 8 февраля в свою вторую зарубежную поездку с момента начала СВО, и где встретился с британским премьером Риши Сунаком и королем Карлом III.

В декабре 2022-го Зеленскому устроили горячий прием в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим поставщиком оружия для Киева, напоминают французские СМИ.

«Украинцы, естественно, устроили своего рода соревнование за лучшую цену на поставки оружия между американцами и европейцами, а также между самими европейцами», – считает Мишель Дюкло, бывший дипломат и специальный советник аналитического центра Institut Montaigne.

Как сообщает RFI, президент Украины прибыл в аэропорт Орли около 22:00 по местному времени на правительственном самолёте Великобритании – на этот раз пассажирском (в Лондон его доставил британский военный транспортник). Его встречал почётный караул и министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Ужин в Елисейском дворце, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон принимал Владимира Зеленского и специально приехавшего в Париж канцлера Германии Олафа Шольца, был организован в последнюю минуту, сообщили источники агентства AFP.

При этом люди, планировавшие визит Зеленского в Париж (вряд ли они были из Киева, кстати) подошли к делу серьёзно. Утром в среду, 8 февраля, во французской газете Le Figaro было опубликовано интервью президента Украины, которое иначе как троллингом лидеров Франции и Германии не назовёшь.

«Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России… Я сказал Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель, а также Владимиру Путину, когда мы говорили в рамках нормандского формата, что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы», – заявил Зеленский.

По его словам, «их удивило и немного разозлило то, что он поставил под сомнение этот процесс сразу после его избрания главой государства».

«Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены», – сообщил Зеленский.

По утверждению украинского президента, в Минских соглашениях «была умышленная ошибка, которая не была устранена».

«В них не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. Я никогда не мог говорить о Крыме в нормандском формате. Это была настоящая проблема», – считает президент Украины.

Сложно сказать, о чём трио говорило без свидетелей, однако на совместной пресс-конференции каждый из лидеров чётко отработал номер, не сказав по сути ничего нового.

«Я сегодня здесь, чтобы усилить наше континентальное единство и чтобы лично поблагодарить. Признательность и искренность формирует альянс», – заявил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за оружие, которое уже предоставили, и подчеркнул, что украинские военные нуждаются в еще большем его количестве.

«Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие большой дальности, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы сможем вернуться к миру в Европе», – отметил Зеленский.

Наша обязанность быть с Украиной до её победы – заявил в свою очередь французский президент.

«Происходящее на Украине касается будущего Европы. Мы это прекрасно отдаем себе отчет», – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что «Россия не может и не должна победить».

Мы можем только склонить голову перед мужеством украинского народа, заявил во время совместной пресс-конференции канцлер Германии.

«С начала войны мы поддерживали Украину в финансовом и гуманитарном плане, а также оказывали военную поддержку. Речь идет об усилении ПВО, а также поставках танков. И, как подчеркнул президент Макрон, эта помощь будет продолжаться настолько долго, насколько это нужно», – сказал Шольц.

В четверг Зеленский ожидается в Брюсселе на саммите Европейского Союза. В целях безопасности информация будет подтверждена официально только в последний момент, когда Зеленский приземлится на бельгийской земле. Где именно во французской столице проведёт он ночь, тоже не сообщается. Как отмечают европейские СМИ, мини-тур президента Украины по Европе проходит в преддверии первой годовщины начала СВО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», главная миссия визита Зеленского в Британию 8 февраля – получить от Лондона гарантии или хотя бы обещания передачи Киеву западных истребителей – осталась невыполненной.