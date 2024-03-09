Макрон мстит за унижение Франции со стороны России, – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
09.03.2024 12:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Франция


Своей антироссийской риторикой последнего времени президент Франции Эммануэль Макрон пытается отомстить России за унижение, которое понесла Франция, изгнанная из Африки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своей антироссийской риторикой последнего времени президент Франции Эммануэль Макрон пытается отомстить России за унижение,...

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Кроме того, Щербак считает, что французский лидер был унижен и президентом России Владимиром Путиным, с которым безуспешно пытался выстроить диалог.

«Макрон просто занял нишу, пустую, лидерства. Шольц не стал европейским лидером, и Макрон заявил, что нет никаких ограничений и «красных линий». Мы должны понимать, что часто в политике отыгрывают роль часто личные мотивы. Вы знаете, что Макрона россияне унизили и Францию. У нас об этом мало вспоминают – в Мали, где банда «Вагнера» выгнала французов, и они молчат, понесли там большое поражение и еще в нескольких африканских государствах. Макрон, думаю, что запомнил этот российский урок. Кроме того, его унижал Путин – помните, сколько раз он звонил Путину, сидел за этим длинным столом и так далее. Сейчас ему нечего терять, у него заканчивается второй срок, и он хочет войти в историю Франции. Единственное, что часто французы блистательные фразы имеют говорить, у них прекрасная школа политической патетики, но дела мы посмотрим, какие будут», – заявил Щербак.

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