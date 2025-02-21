Макрон, отвечай за слова! Всем ехать к Трампу! – Яценюк отчитал ЕС за пассивность

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Идея президента США Дональда Трампа «включить русских в игру для того, чтобы вбить клин между Россией и Китаем» – является смертельной для Украины.

Об этом в интервью «Би-би-си» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский народ не хочет, чтобы его покинули наши американские друзья и партнёры. Потому что я всё ещё верю в ценности свободного мира, я всё ещё верю в статую Свободы, созданную во Франции. Я всё ещё верю, что мы все одумаемся. И я до сих пор считаю, что американская идея включить русских в игру для того, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, является абсолютно неправильной… Во, первых нам нужно обратиться к нашим друзьям в Сенате и Конгрессе США, во-вторых, мы должны достучаться до американского народа, в-третьих, мы должны достучаться до Трампа и ещё раз объяснить, что в действительности происходит», – скулил Яценюк.

В то же время он резко высказался в адрес европейских стран, обвинив их в пассивности.