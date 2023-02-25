Макрон после общения с коровами начал поучать Китай

Оливер Галич.  
25.02.2023 21:50
  (Мск) , Париж
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Франция


Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай. Об этом политик заявил 25 февраля после посещения ежегодной сельскохозяйственной ярмарки в Париже.

Вряд ли визит будет успешным, поскольку Макрон выдвинул Китаю явно невыполнимые требования, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай. Об этом...

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Президент Франции, сообщивший, что собирается посетить Китай в апреле, отметил, что приветствует «участие Китая в мирных усилиях». Он призвал Пекин «не поставлять России никаких вооружений» и «помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила ни химическое, ни ядерное оружие, и чтобы она прекратила эту агрессию перед тем, как начать переговоры».

Макрон подчеркнул, что мир возможен только посредством «остановки российской агрессии, вывода войск и уважения территориальной целостности и народа Украины».

Французские СМИ отметили, что заявления Макрона прозвучали на следующий день после того, как МИД Китая опубликовал мирный план со своими идеями по урегулированию вооружённого конфликта России и Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

При этом главные заявления президента Франции после посещения ярмарки касались снижения инфляции, в росте которой он фактически обвинил розничную торговлю, и необходимости повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет, против чего выступают 67% французов.

Согласно опросу Ifop, опубликованному на прошлой неделе, популярность Макрона упала до самого низкого уровня за три года: только 32% французов заявили, что довольны президентом республики.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Франции второй месяц продолжаются массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

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