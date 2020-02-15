Макрон против блокады России: Иначе Москва развернётся к Китаю

15.02.2020, Мюнхен, Владимир Гладков

Естественный партнер России – это Европа, а не Китай, а антироссийские санкции не принесли ЕС ожидаемых побед.

Об этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти замороженные конфликты, это и кибернетические конфликты, санкции, контрсанкции… не принесли ничего позитивного нам, – сказал президент Франции. – Более трех лет не было никаких встреч в Нормандском формате. Мы хотим опять встречаться в Нормандском формате и, конечно, это приведет нас к результатам, таким как решение вопроса с пленными. Конечно, существуют и другие проблемы….Необходим диалог с Россией, который должен иметь цель решение замороженных конфликтов».

По словам Макрона, с Россией нужно сотрудничать по вопросам киберпространства, космоса, безопасности космического пространства, и по существующим конфликтам.

«Мы согласны с Россией по поводу того, что происходящее в Идлибе неприемлемо, – убежден президент Франции. – Но здесь мы проявили слабость. И должны начать диалог с Россией. Мы должны взять на себя ответственность, Россия является постоянным членом Совбеза, и поэтому Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать».

Также Эммануэль Макрон высказал уверенность в том, что в силу исторических причин Россия не может быть союзником Китая.

«Единственный партнер России – это Европа. Я не против России, я не за Россию. Мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения на доверии, предложив стратегические опции», – добавил лидер Франции.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского не пустили на главную сцену Мюнхенского форума.