Макрон включил режим миротворца

Франция готова к эскалации, но в целом выступает за мир и переговоры.

Такие противоречивые мысли в интервью украинским СМИ высказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Макрон, прежде выступавший с «ястребиными» заявлениями, стал более уклончиво отвечать на вопрос о прямом участии в происходящем на Украине.

«Да, Франция готова в целом. Франция никогда не шла на эскалацию, потому что мы – сила, которая всегда ставит на мир, мы верим в переговоры, мы об этом всегда говорили… Мы должны быть коллективно ответственными, мы должны иметь коллективную ответственность, быть готовыми к любому вызову.

Если будет очередной виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать для безопасности Украины и европейцев. Но никогда Франция первой не будет инициатором агрессии, никакой агрессии», – заявил Макрон.