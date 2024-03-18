Макрон включил режим миротворца

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Франция готова к эскалации, но в целом выступает за мир и переговоры.

Такие противоречивые мысли в интервью украинским СМИ высказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция готова к эскалации, но в целом выступает за мир и переговоры. Такие противоречивые...

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Макрон, прежде выступавший с «ястребиными» заявлениями, стал более уклончиво отвечать на вопрос о прямом участии в происходящем на Украине.

«Да, Франция готова в целом. Франция никогда не шла на эскалацию, потому что мы – сила, которая всегда ставит на мир, мы верим в переговоры, мы об этом всегда говорили… Мы должны быть коллективно ответственными, мы должны иметь коллективную ответственность, быть готовыми к любому вызову.

Если будет очередной виток эскалации со стороны России, мы будем готовы отреагировать для безопасности Украины и европейцев. Но никогда Франция первой не будет инициатором агрессии, никакой агрессии», – заявил Макрон.

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