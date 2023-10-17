Макрон заблокировал безвиз для Косово из русофобских побуждений

Алексей Топоров.  
17.10.2023 16:29
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Сербия, Скандал, Украина, Франция


Президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня, что Франция  приостановила процесс визовой либерализации ЕС для Косово.

По словам французского лидера сделано это по причине того, что албанский сепаратистский режим Альбина Курти «не сдержал своего слова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня, что Франция  приостановила процесс визовой либерализации ЕС для...

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Информацию о блокировке Францией безвиза ЕС для Косово Эммануэль Макрон озвучил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

«Мы поверили вам в вопросе виз, этот вопрос был приостановлен Францией, вы держите свое слово, я жду выполнения обязательств от обеих сторон. Это условие мира во всем регионе», – заявил французский президент.

Макрон отметил, что ждет от сепаратистской элиты Косово – «президента» Вьосы Османи и «премьера» Альбина Курти досрочных перевыборов в северных сербских анклавах Косово (во главе которых путем сфальсифицированных Приштиной выборов, в которых приняли участие около 4% местного населения, были поставлены албанские наместники). А также создания в крае Содружества сербских муниципалитетов.

Напомним, что в 2021 году Франция, которой в урегулировании ситуации в Косово досталась роль «плохого полицейского», уже блокировала безвиз ЕС для Косово. Но тогда в качестве причин для отказа назывались «организованная преступность, торговля людьми, коррупция и массовая миграция жителей Косово в ЕС».

Сейчас же Брюссель пытается на свой лад урегулировать косовский конфликт, дабы иметь спокойный тыл на Западных Балканах для того, чтобы сконцентрироваться на борьбе против России.

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