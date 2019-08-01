Малайзию не допускают к расследованию катастрофы MH17

01.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Малайзия выступает против недоказанных обвинений Запада в адрес Российской Федерации и ее граждан.

Об этом «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла, отвечая на вопрос о расследовании причин крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе Донбасса.

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«Сразу отмечу, что наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении. Нас не устраивает тот факт, что некоторые наши партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных, в то время как ничего еще не доказано и расследование продолжается», – сказал министр.

Также он рассказал, что его стране не дают полный доступ ко всему объему информации, хотя Малайзия приглашена для участия в международном расследовании катастрофы.

«Как полноправный участник процесса мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. В свою очередь, мы обещаем проследить, чтобы процесс оставался открытым и обошелся без голословных заявлений», – подчеркнул Абдулла.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения разбившегося в 2014 году в небе Донбасса малайзийского Boeing-777 и возможной причастности к его уничтожению украинских военнослужащих.