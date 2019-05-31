31.05.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Крушение MH17: Из Японии пришли скверные новости для Украины

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения разбившегося в 2014 году в небе Донбасса малайзийского Boeing-777 и возможной причастности к его уничтожению украинских военнослужащих.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету  The Star.

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«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, относится к типу [ракет, производимых] в России, но это также могло быть сделано на Украине. Нужны веские доказательства, чтобы выявить, что она была запущена россиянами», – сказал Махатир.

«Это могло быть сделано ополченцами на Украине, это могло [сделать] украинское правительство, потому что у них тоже есть такие же ракеты… Мы не знаем, почему мы были исключены из изучения, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, и идея была не в том, чтобы узнать, как это случилось, а, кажется, была сконцентрирована на попытке возложить [вину] на россиян», – добавил малайзийский премьер.

Напомним, что пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежащий «Малайзийским авиалиниям» и выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Погибли граждане 10 государств – 298 человек. При этом украинская пропаганда сразу же обвинила в случившемся Россию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», анализ остатков ракеты «Бук», которой был сбит малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом в 2014 году, указывает на то, что боеприпас еще с советских времен был приписан к воинской части, дислоцированной во Львовской области.

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