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Недавняя попытка вооруженного проникновения на территорию Белгородской и Курской области была не столько нацелена на дискредитацию власти РФ, сколько на западных спонсоров, прижимистых по отношению к Украине в последнее время.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат политических наук, член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё вписывается в рамки кампании для Запада, что «украинская армия ведёт очередное наступление, контрнаступление, атакует, не сдаётся» и так далее. Потому что нужно показывать картинку и, опять-таки, на внутреннюю аудиторию, и для западных инвесторов, которые от проекта «Украина» устали, отвернулись. А им говорят: «смотрите, вот немножко же надо денег, ну дайте хоть чуть-чуть! Смотрите, мы уже Россию захватываем!». Примерно так это звучит», – отметил Малькевич.

По его словам, из тех же соображений в Голливуде решили снимать биографический фильм, байопик про Владимира Зеленского.

«Это тоже для того, чтобы Западный мир не забывал, пиар-кампания всё равно ведётся. И этим занимаются западные профессионалы англосаксонского мира. Посмотрите, вот «Оскар» за фейковое… даже не кино, а набор уже опровергнутых фейков в виде псевдо документального фильма. Но получает «Оскар» за басни про Мариупольский роддом. Но, тем не менее, это всё звучит – «Оскар» получил фильм про оборону Мариуполя, героическую якобы. Вот, байопик про Зеленского, параллельно – «смотрите, армия идёт в атаку без вооружения! А если бы дали снаряды и патроны, то дошли бы куда-то там!». Это всё кровавые звенья информационной кампании», – заключил Малькевич.