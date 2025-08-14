Малюк завидует Буданову и готовит гвардию из неонацистов Билецкого

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последнее интервью главы СБУ Василия Малюка [заочно арестован в РФ] представляет собой классический образец предвыборной технологии.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт с иронией оценил последнее интервью главаря СБУ, где тот «уворачивается от «Искандеров».

«Малюку не дают покоя лавры [начальника ГУР, объявленного Россией в розыск] Буданова», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что Буданов регулярно появляется в СМИ, отчего у него растут политические рейтинги.