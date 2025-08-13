Я пережил два удара «Искандерами», – главарь СБУ Малюк
Две баллистических ракеты «Искандер» атаковали командный пункт в то время, когда там находился главарь СБУ Василий Малюк.
Об этом он сам заявил в эфире укро-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С позиции безопасности я не могу рассказывать всех деталей. У меня много запасных командных пунктов, разумеется, я меняю места своего проживания. Они пытаются, но не могут дотянуться диверсионно.
Поэтому сейчас они ракетно-«шахедно» планируют. Я вообще от этого не переживаю, меня только это мотивирует. Но если говорить конкретику, то пробуют высчитать места ЗКП в регионах, куда я выезжаю периодически, – для того, чтобы ударить баллистикой там, где мы не прикрыты «Патриотами».
Такие случаи были. Два «Искандера» прилетали конкретно в ЗКП, конкретно на мой приезд, но я же перед вами сижу, живой, здоровый, улыбаюсь, все нормально», – заливал Малюк, ранее объявивший Гордона «правдивым» телеведущим.
