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После начала СВО в России серьезно изменились «правила игры» – и с коррупцией на высшем уровне больше никто не мирится.

Об этом в эфире телеканала «BILD на русском» заявил иноагент, либеральный журналист Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, правила игры изменились – смотрите, например, сейчас не проходит и недели, чтобы какого-то чиновника уровня, вице-губернатора не посадили за коррупцию. Я спрашиваю своих друзей, говорю, что у нас ФБК (запрещенная в России террористическая организация, – авт.) пришло к власти? Главная тема – борьба с коррупцией. Она есть, коррупция, – реальные дела, когда их читаешь: там министр, вице-губернатор, мэр крупного города, – каждую неделю. Спрашивали, где посадки — вот они. Раньше они были? Были, но их было мало. У нас практически сидит полностью коллегия Министерства обороны, довоенная. Либо сидит, либо под следствием. Все заместители Шойгу, бывшего министра обороны, ныне секретаря Совбеза. Отдельно, по фамилиям – ну вот еще один генерал, а когда ты их собираешь, – мама родная! Все руководство под следствием. Ребята, а что у нас происходит? Правила изменились. Раньше можно было, а сейчас нельзя», – заявил Венедиктов.

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