«Мама, вызывай полицию!» – либерал попытался сорвать похороны протоиерея Чаплина

30.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

На похороны известного православного священника, протоиерея Всеволода Чаплина заявился ненавистник покойного, московский либерал Михаил Баранов и попытался сорвать прощание неадекватным поведением.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала главред издания «Антифашист» Ксения Шкода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из цикла «Мама, вызывай полицию!» или Одноактная пьеса в исполнении городского сумасшедшего, представляющегося монахом Григорием, московского либерала Михаила Баранова. Данный сабж подтянул свою хребетину на похороны отца Всеволода Чаплина, которого он люто ненавидел и очень боялся.

Вооружившись видеокамерой и бейджем какого-то мутного «Креда», персонаж начал неадекватно вести себя во дворе храма, где прощались с отцом Всеволодом. Он толкался, громко разговаривал, а потом и вовсе начал выкрикивать всякую ересь», – написала Шкода.

Однако разойтись дебоширу не дали – его попытались успокоить присутствующие на похоронах представители общественных организаций, однако либерал успокаиваться не захотел и разбил свою видеокамеру.

«Но день был не его, и Фортуна повернулась к нему задом: абсолютно случайно рядом оказались общественники из Руси Триединой и СЕРБа, а также я в амплуа тургеневской барышни. Повторюсь: чисто случайно, да. Мы очень вежливо и корректно объяснили персонажу, что он не прав, и попросили его покинуть двор.

Но персонаж вида лихого и придурковатого жестами показывал, что не понимает русского языка. В результате его очередного неосторожного жеста видеокамера совершенно случайно ударилась о ближайшее дерево. Потом так же случайно потерялся его «редакционный» бейдж.

Баранов начал дико вопить «Мама /зачеркнуто/ люди вызывайте полицию!», чем привлек к себе внимание окружающих. Но полицию так никто и не вызвал, поскольку, как оказалось, этого провокатора многие знают в лицо и в курсе, что он – поц. Баранова (опять-таки, вежливо и культурно) удалось вывести за пределы церковного двора под его же вопли «Мама /зачеркнуто/ люди вызывайте полицию!», – добавила журналист.

Ксения Шкода сообщила, что всё закончилось заявлением в полицию, в котором Михаил Баранов лживо обвиняет разрешивших проблему общественников «избиении».

«За пределами двора сабжу еще раз очень цивилизованно объяснили, что он не прав. Когда инцидент был исчерпан, а беснующийся черт замаринован, Баранов возомнил себя терпилой и написал заявление в полицию. Чёрт утверждает, что ему несколько раз шумно прилетело в бубен. То есть его избили. Врёт, паскуда. Все происходило вежливо и культурно, я тому свидетель», – резюмировала Шкода.