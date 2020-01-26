Неожиданно умер инициатор замены Лаврова на Суркова

26.01.2020, Москва, Михаил Рябов

В Москве в возрасте 51 года умер известный православный священник протоиерей Всеволод Чаплин. В последнее время он часто выступал на политических акциях совместно с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. Одной из недавних публичных инициатив Чаплина было предложение замены главы МИД РФ Сергея Лаврова на Владислава Суркова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прихожане московского храма Феодора Студита у Никитских ворот рассказали, что увидели, как Чаплину стало плохо на лавочке возле церкви, куда он вышел после богослужения. Прибывшая «скорая» констатировал смерть. Покойный незадолго до кончины успел участвовать в таинстве причащения.

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«Выглядел в последние годы ужасно, но все равно – какое-то безумие. Астма: похоже, задохнулся при приступе без лекарства. Хорошо помню по своему детству, как это. Кошмар», – комментирует политолог Михаил Делягин.

Левый радикал Сергей Удальцов сообщает другую версию смерти Чаплина – внезапная остановка сердца.

Чаплин придерживался жесткой линии относительно конфликта по Украине. Он предлагал объявить еретиком Патриарха Константинопольского Варфоломея за его поддержку украинского раскола.

Чаплин также заявлял, что Россия должна прямо заявить о том, что Харьков, Одесса и Киев – это русские города.

«Киев – русский город, наша древняя столица. Харьков, Одесса – русские города. Там живут в основном русские люди, находящиеся под гнетом Запада и галичан – гнетом политическим и пропагандистским. Нашим властям надо, наконец, прямо сказать об этом – как сербы говорят о том, что Косово есть Сербия», – предлагал Чаплин.

По его мнению, территории исторической Новороссии являются частью России и должны быть самым решительным образом избавлены от западного гнёта.

«Эта наша святая земля никогда не может быть не Россией, как Косово не может не быть Сербией», – подчеркнул Чаплин.

Не так давно, накануне объявления нового состава правительства РФ, священник предлагал заменить главу МИД РФ Сергея Лаврова на Владислава Суркова, Сергея Глазьева или Алексея Пушкова.