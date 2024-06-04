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Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский не остановится ни перед какими потерями, лишь бы затянуть НАТО непосредственно в боевые действия против России.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Которую неделю потери врага превышают, было раньше в районе 1000, сейчас 1700-1800 [в сутки] убитых и раненых, это не всё. Потому что то, что случилось на Яворовском полигоне или где-то удары в других местах – тут трудно учесть, сколько и как. Фактически – это пол бригады. И сейчас идёт перемалывание врага и техники, и боеприпасов… Конечно, этот момент, когда мы перемалываем эти силы, враг это видит, и удар по нашей станции в Армавире – а украинцы открестились, говорят. А тогда кто? Зеленский так или иначе, мытьём или катаньем желает затянуть НАТО в войну. Хоть мы говорим, что он, там, марионетка – не марионетка, но это цель бандеровского режима», – сказал Дандыкин.

Он добавил, что подобные удары будут продолжаться.

«Да, там, конечно, ячеистая система, там где-то всё поставят, оно будет работать, но сам факт. Это система ядерного сдерживания, это удар по ядерным силам, прецедент. Мы сейчас по аэродрому ответили, ещё что-то. В конце мая враг бил по переправе, американские ракеты с американским заданием были все сбиты – это хорошо, что работает ПВО, что мы топим эти английские надводные дроны, выводы определённые сделаны. Но проверяют на крепость, и так или иначе это будет продолжаться», – подчеркнул эксперт.