Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.11.2021 08:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Манойло: «США руками украинцев пытаются «решить донецкий вопрос»

Новости УкраиныУкраинские провокации в Донбассе, которые привели к нынешнему обострению, выполняются по указанию США. Об...

Украинские провокации в Донбассе, которые привели к нынешнему обострению, выполняются по указанию США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Действия со стороны Украины – и «байрактары», и захват военнослужащих в «серой зоне» на Донбассе — это очень масштабная провокация. Резкое обострение на линии фронта, в том числе удары и захваты людей, и удары реактивной артиллерией, и передислокации украинских частей — все ведет к одному. Какова цель? На мой взгляд, все эти провокационные действия имеют главную задачу: использовать последний шанс сорвать запуск СП-2. Ну, или хотя бы замедлить его запуск», – сказала Манойло «Комсомольской правде».

По его убеждению, в Киеве получили соответствующий приказ из Вашингтона, согласно которому и действуют.

«Цель провокаций — чтобы мы на эти выпады повелись. Они очень рассчитывают, что Россия ответит. И (или) что ополчение Донбасса ответит. И вот тогда американцы тут же заявят, что Россия неправомерно (с их точки зрения) применила силу на Донбассе. И это тот самый веский фактор, который дает повод перекрыть «Северный поток 2». И ввести новый пакет санкций», – объясняет эксперт

Он соглашается с главой ДНР, который считает, что война на пороге Донецка.

«Он правильно говорит. Нет никаких гарантий, что эта провокация не приведет к наступлению ВСУ по всей линии фронта. Они вынуждены быть в полной боеготовности к масштабной военной агрессии. Я связывался с Донецком, – они ожидают, что военная агрессия начнется. И американцы руками украинцев попытаются «решить донецкий вопрос», – резюмирует Манойло.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть