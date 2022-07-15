Мантуров доложил об обеспеченности страны удобрениями

Внутренняя потребность в удобрениях закрывается с двукратным запасом, а доля отечественных химических средств защиты растений составляет 55% – и будет увеличиваться.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил утвержденный вице-премьером министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В части удобрений проблем нет и не будет, так как мы более чем с двукратным запасом закрываем все внутренние потребности.

Что касается химических средств защиты растений, сейчас наша доля на российском рынке составляет 55%.

И хотя остальной объем в основном поставляется из дружественных стран, мы рассчитываем расширить производство, охватив свыше 75% рынка к 2030 году», — сказал он.