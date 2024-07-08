Маньячка Клинтон отправляет украинцев на смерть за пипеточную помощь и похлопывания по плечу – Пасков

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая прямым текстом сказала, что украинцы должны умирать в боях за переизбрание Байдена – очень нездоровый человек, который получает органическое удовольствие от войн, смерти и моря крови.

Об этом на канале «Politeka» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая прямым текстом сказала, что украинцы должны умирать в...

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«Госпожа Клинтон – дамочка специфическая, которая любит войны, смерти, кровь – и много. Когда убивали, кромсали Муаммара Каддафи, она так визжала от радости, так органически получала нездоровое и некрасивое удовольствие, что даже не пыталась это как-то спрятать.

Соответственно, когда она говорит Украине, что – ребята, вы только наступайте, и вы этим нам поможете, чтобы мы выбрали Байдена – как это перевести на человеческий язык? Идите и погибайте чем больше, тем лучше, чем больше крови, тем больше у нас шансов, что мы выберем Байдена.

А если мы выберем Байдена, вы что получите? В лучшем случае, если он останется живой формой жизни, вы получите ту же самую пипеточную американскую помощь и много похлопываний по плечу, что мы будем помогать столько, сколько потребуется», – сказал Пасков.

Он добавил, что такая риторика в порядке вещей среди американских ястребов.

«Она другими словами сказала вам то же самое, что в своё время сказал Дэвид Кэмерон и что сказал Линдси Грэм. Чем больше русских там погибает, тем лучше для наших инвестиций. А Кэмерон говорит – так это шикарное соотношение цены и качества, на то, что мы вложились – столько много трупов русских», – напомнил политик.

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