Мариуполь будут «успокаивать» танками

03.12.2018, Мариуполь, Максим Карпенко

В Мариуполь зашла танковая рота ВСУ. Об этом в своем блоге заявил волонтер Сергей Тахмазов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он назвал появление тяжелой бронетехники в городе «успокоительным» и подчеркнул, что это все сопровождалось представлением для западной прессы.

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«В порт Мариуполя приехало «узбагоительное». Танковая рота успокоит кого угодно… Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны», – написал Тахмазов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Россия полностью заблокировала заход кораблей в украинские порты Мариуполь и Бердянск после инцидента возле Керченского пролива с катерами ВМС Украины, пытавшимися прорвать границу РФ.