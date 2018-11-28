Наскакали: Мариуполь и Бердянск – в полной блокаде

28.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Россия полностью заблокировала заход кораблей в украинские порты Мариуполь и Бердянск после инцидента возле Керченского пролива с катерами ВМС Украины, пытавшимися прорвать границу РФ.

Об этом в своем блоге сообщает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 – в порт Мариуполь.

На выход из Азовского до Черного моря также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов у причалов в портах. Всего заблокированными стоят 35 судов.

Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море», – делает вывод Омелян.

«Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона. Цель очевидна – блокирование работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с наших законных территорий, закрепленных нормами международного права», – сокрушается министр.

Напомним, что Россия ужесточила пограничный режим в Азовском море после захвата Украиной крымского сейнера «Норд» с экипажем, который несколько месяцев не имел возможности вернуться домой. Капитан судна до сих пор не отпущен на волю украинскими властями, сейнер конфискован и выставлен на продажу.