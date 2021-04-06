Мариуполь готовят к «ампутации» от ДНР

Мариуполь готовят к «ампутации» от ДНРНовости Украины
Власти оккупированного Украиной Мариуполя поддержали условия получения госкредита, благодаря которому французы построят завод по очистке воды.
При этом власти города не могут никак повлиять на выбор исполнителей проекта и дальнейший рост тарифов на водоснабжение для населения.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
Решение было принято в ходе пленарного заседания Мариупольского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На ваше рассмотрение выносится вопрос о согласовании условий получения кредита КП Мариупольского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства от министерства финансов Украины», – предложил директор департамента по вопросам управления предприятиями по благоустройству Игорь Бабек и добавил, что вопрос рассмотрен постоянными комиссиями, замечаний не получено.
В свою очередь депутат ОПЗЖ Владимир Истратов согласился с важностью проекта и тем, что город движется к экологической катастрофе, однако выразил обеспокоенность финансовой составляющей
«Хотелось бы остановиться на том, что те деньги, которые мы потратим с помощью банка, чтобы они остались и продолжали работать для Мариуполя. Для этого нужно, чтобы подрядные организации, которые будут выполнять эти работы, были по большей части мариупольские.
Я считаю, что лучший вариант, если мы будем привлекать исключительно мариупольских предпринимателей. Или просить организации, которые будут выполнять эти работы, временно регистрироваться в налоговой Мариуполя, чтобы налоги оставались здесь», – сказал депутат.
«Всё вы правильно говорите, но есть одно «но», – возразил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – И это «но» заключается в том, что мы самый открытый, самый прозрачный город в Украине. Соответственно есть площадка, которая называется «Прозорро» (официальная площадка государственных публичных закупок – ред.), и в этом случае есть международный тендер, который будет по всем международным правилам производиться».
«Естественно мы бы хотели, мы рекомендуем банку, чтобы те компании, которые будут заходить из Франции… В основном это французский проект, они привезут, там были условия прописаны, что там их оборудование, которое будет очищать воду в нашем городе и, это было правилами привлечения этого финансового портфеля», – объяснил градоначальник.
«Чтобы вы понимали, президент Украины Зеленский, когда общался с президентом Макроном во Франции, они обсуждали этот проект в Мариуполе. Представьте, это проект обсуждается на уровне президентов, то есть, насколько он важен, в том числе для страны Украина, насколько он важен для президента Зеленского, насколько он важен для Франции – помочь прифронтовому Мариуполю, находящемуся в 22 км от линии фронта», – вещал Бойченко.
«Мы, конечно же, хотели бы, чтобы они здесь имели свой регистрационный адрес и приносили сюда налоги, и мы просим это делать, но мы в качестве рекомендации. Мы не можем требовать этого, это не может быть условием, но мы точно об этом говорим», – объяснил мэр.
«Просьба, чтобы эти привлеченные деньги потом не стали в будущем проблемой. Чтобы не переложили эти деньги на плечи громады в виде увеличения тарифа», – выразил обеспокоенность депутат Владимир Клименко.
«Мы сейчас сделали многое, чтобы тариф не рос, но не всё от нас зависит. Есть ключевые драйверы, которые лежат в основе экономически обоснованного тарифа, сделано многое, чтобы он не рос», – ответил Бойченко.
За решение единогласно проголосовали все 46 депутатов.
Отметим, что основная причина запуска проекта – снять зависимость Мариуполя от находящейся на подконтрольной ДНР территории «Воды Донбасса», о чём, не скрывая, говорят депутаты Верховной рады.
Кроме того, ряд экспертов указывают, что именно водоснабжение стало одной из причин того, что практически пустой Мариуполь, из которого уже разбежались нацбаты и ВСУ, не был возвращён под контроль ДНР в 2014 году. В таком случае существовала опасность водной блокады со стороны Украины всей территории республики.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.