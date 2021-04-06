Мариуполь готовят к «ампутации» от ДНР

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Власти оккупированного Украиной Мариуполя поддержали условия получения госкредита, благодаря которому французы построят завод по очистке воды.

При этом власти города не могут никак повлиять на выбор исполнителей проекта и дальнейший рост тарифов на водоснабжение для населения.

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Решение было принято в ходе пленарного заседания Мариупольского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На ваше рассмотрение выносится вопрос о согласовании условий получения кредита КП Мариупольского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства от министерства финансов Украины», – предложил директор департамента по вопросам управления предприятиями по благоустройству Игорь Бабек и добавил, что вопрос рассмотрен постоянными комиссиями, замечаний не получено.

В свою очередь депутат ОПЗЖ Владимир Истратов согласился с важностью проекта и тем, что город движется к экологической катастрофе, однако выразил обеспокоенность финансовой составляющей

«Хотелось бы остановиться на том, что те деньги, которые мы потратим с помощью банка, чтобы они остались и продолжали работать для Мариуполя. Для этого нужно, чтобы подрядные организации, которые будут выполнять эти работы, были по большей части мариупольские. Я считаю, что лучший вариант, если мы будем привлекать исключительно мариупольских предпринимателей. Или просить организации, которые будут выполнять эти работы, временно регистрироваться в налоговой Мариуполя, чтобы налоги оставались здесь», – сказал депутат.

«Всё вы правильно говорите, но есть одно «но», – возразил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – И это «но» заключается в том, что мы самый открытый, самый прозрачный город в Украине. Соответственно есть площадка, которая называется «Прозорро» (официальная площадка государственных публичных закупок – ред.), и в этом случае есть международный тендер, который будет по всем международным правилам производиться».

«Естественно мы бы хотели, мы рекомендуем банку, чтобы те компании, которые будут заходить из Франции… В основном это французский проект, они привезут, там были условия прописаны, что там их оборудование, которое будет очищать воду в нашем городе и, это было правилами привлечения этого финансового портфеля», – объяснил градоначальник.

«Чтобы вы понимали, президент Украины Зеленский, когда общался с президентом Макроном во Франции, они обсуждали этот проект в Мариуполе. Представьте, это проект обсуждается на уровне президентов, то есть, насколько он важен, в том числе для страны Украина, насколько он важен для президента Зеленского, насколько он важен для Франции – помочь прифронтовому Мариуполю, находящемуся в 22 км от линии фронта», – вещал Бойченко.

«Мы, конечно же, хотели бы, чтобы они здесь имели свой регистрационный адрес и приносили сюда налоги, и мы просим это делать, но мы в качестве рекомендации. Мы не можем требовать этого, это не может быть условием, но мы точно об этом говорим», – объяснил мэр.

«Просьба, чтобы эти привлеченные деньги потом не стали в будущем проблемой. Чтобы не переложили эти деньги на плечи громады в виде увеличения тарифа», – выразил обеспокоенность депутат Владимир Клименко.

«Мы сейчас сделали многое, чтобы тариф не рос, но не всё от нас зависит. Есть ключевые драйверы, которые лежат в основе экономически обоснованного тарифа, сделано многое, чтобы он не рос», – ответил Бойченко.

За решение единогласно проголосовали все 46 депутатов.

Отметим, что основная причина запуска проекта – снять зависимость Мариуполя от находящейся на подконтрольной ДНР территории «Воды Донбасса», о чём, не скрывая, говорят депутаты Верховной рады.

Кроме того, ряд экспертов указывают, что именно водоснабжение стало одной из причин того, что практически пустой Мариуполь, из которого уже разбежались нацбаты и ВСУ, не был возвращён под контроль ДНР в 2014 году. В таком случае существовала опасность водной блокады со стороны Украины всей территории республики.