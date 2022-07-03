Мариупольский Гданьск: Мнение горожан никому не интересно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», в Гданьске назвали одну из городских площадей «Сквером Героического Мариуполя». И заявили, что этот город на Донбассе продолжают планово уничтожать российские войска. Жителей района Вжещ, в которым расположен новый сквер, никто про мнение насчет переименования не стал спрашивать.

Подробности инцидента в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Торжественное именование площади стало предлогом для митинга польской либеральной оппозиции. Мероприятие организовала мэр города Александра Дулкевич, выступающая с резкими заявлениями против правящей партии «Право и справедливость». По ее приглашению в Гданьск прибыл и мэр Варшавы Рафал Тжасковский, один из лидеров либералов из «Гражданской платформы». В новом сквере организовали выставку фотографий из Мариуполя. Рассказана «трогательная» история их автора, Вячеслава Твердохлеба, который пешком эвакуировался из города еще в марте. Как утверждает он, флешку с фотографиями удалось спрятать в конфетке и таким образом передать миру ужасающие картинки.

От украинского консула в Гданьске все услышали другие фантастические истории. Александр Плодостый рассказал, что якобы российские войска планово уничтожают Мариуполь после его освобождения, а оставшимся жителям не разрешают покидать город. Все собравшиеся деятели выразили уверенность в том, что скоро начнется восстановление города. Естественно, на их взгляд оно станет возможным только после вытеснения России из Мариуполя. Того, что город восстанавливают уже сейчас именно россияне, никто не заметил.

Наименование гданьского сквера имеет еще и другой смысл. Организаторы мероприятия даже не пытались скрывать, что неслучайно выбрали место расположенное вблизи российского консульства. Рассчитывали на реакцию дипломатов, видимо считая, что решение вызовет эмоциональный ответ российской стороны. Однако, события никто даже не комментировал – провокация не удалась.

Решение наименования сквера было принято городским советом единогласно. С инициативой выступил городской депутат от партии «ПиС», но соответствующую резолюцию поддержали все. Все делалось настолько спешно, что горсовет «забыл» спросить мнение местных жителей.

«Мы обо всем узнали из СМИ, хотя определенные приличия и культура взаимодействия требуют, чтобы нас проинформировали о намерении наименовать таким названием одно из ключевых мест нашего района», – говорил Кжищтоф Копровский, председатель правления района Вжещ.

Таким образом, в Гданьске, видимо, демократические стандарты упали до уровня так любимой местными политиками Украины Зеленского.