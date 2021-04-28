Мариупольский горсовет запугивают «письмами счастья» от шпрехенфюрера

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все должностные лица и депутаты обязаны вести свою работу исключительно на украинском языке, в противном случае будут иметь дело с уполномоченным по защите государственного языка Украины.

Об этом в ходе трансляции заседания городского совета оккупированного Украиной Мариуполя заявила депутат от фракции «Сила людей» Екатерина Сухомлинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паны депутаты, у меня обращение очень важное, хоть и сугубо техническое. Перед тем, как начнем рассматривать вопросы повестки дня, хочу напомнить всем нам о необходимости соблюдения законов Украины и регламента, который мы все нашим созывом утвердили.

Это касается, в первую очередь, тех, кто сидит в президиуме, потому что пренебрежение мэром и секретарём правил, которые обязательны для всех по регламенту, считаются недопустимыми. Очень приятно было слышать ваше вступительное слово и поздравление деток на украинском языке.

Поэтому передаю требование части общества и своё о соблюдении закона Украины об обеспечении функционирования украинского язык, как государственного», – вещала коллаборантка.

«Если вам нужно, то тут законы, статьи (показала бумажки – ред.). Наш секретариат отправлял всем памятку, каждому из нашего депутатского корпуса. Если нужно, господин мэр, для вас распечатала, потому что вы очень любите точность. Там перечислены пункты: все должностные лица, депутаты городского совета обязаны (это не просьба, вы обязаны!) тут проводить свою работу на украинском языке. Чтоб вы не обижались, когда будете получать «письма счастья» от нашего языкового омбудсмена на Украине», – пригрозила Сухомлинова.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявлял, что тех чиновников, которые не сдадут экзамен на знание украинского языка, следует освобождать от занимаемых должностей.