Шпрехенфюрер угрожает тотальной проверкой на знание «мовы»

21.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Тех украинских чиновников, которые не сдадут экзамен на знание украинского языка, следует освобождать от занимаемых должностей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью УНИАН заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он сообщил, что вопрос увеличения квот на украинский язык в СМИ будет обсуждаться.

«Вместе с появлением квот происходит возрождение украинской музыки, украинское телевидение оживилась, СМИ до 2023 года должны перейти на украинский язык или иметь украинский вариант. Конституционная норма относительно государственного языка должно быть во всех сферах в Украине, кроме сферы бытового общения. Здесь не должно быть никаких ограничений», – заявил Кремень.

По его словам, в следующем году чиновники будут сдавать тест на знание украинского языка.

«Это сфера компетенции Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Я убежден, что тестирование на уровень владения языка крайне необходимо, если мы хотим называться цивилизованной страной. Чиновники должны продемонстрировать, что они придерживаются действующего законодательства, в том числе языкового закона», – сказал чиновник.

Также он считает, что провалившего тест госслужащего надо увольнять.

«Думаю, об этом должно быть отдельный разговор при участии председателя Нацкомиссии. Но мне кажется, если уровень владения государственным языком не будет соответствовать стандартам, чиновника надо увольнять. Кроме того, экзамены должны сдавать все – от ученика до президента. Это нормальная демократическая практика», – считает Креминь.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Кремень заявил, что граждане с русским самосознанием, оставшиеся на Украине, подлежат принудительной украинизации со стороны государственных органов.