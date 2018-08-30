Мариупольскому слесарю вынесли приговор за пост в соцсетях

30.08.2018, Мариуполь, Владимир Гладков

Орджоникидзевский районный суд подконтрольного украинской стороне Мариуполя вынес обвинительный приговор местному жителю, разместившему «сепаратистский» пост в соцсети «Одноклассники».

Соответствующее заключение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Житель города, работавший слесарем на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, в марте 2017 года разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» репост из группы «Антимайдан», где содержалась фраза «Хватит кормить Бандеру – и Киев и Юг и Восток –присоединяйтесь к России!».

Данное высказывание были расценено украинскими правоохранителями, как «призыв к изменению территориальной целостности государства».

Мариупольцу было выдвинуто обвинение по ч.1 ст.110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Суд вынес «сепаратисту» приговор в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год условно.

Также с мужчины взыскали 1001 гривну качестве компенсации расходов на работу экспертов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что задержанную дончанку Юлию Просолову, на которую Украина пытается повесить убийство подполковника СБУ Александра Хараберюша, известного зверским отношением к участникам Русской весны в Донбассе, более девяти месяцев удерживают в СИЗО, подвергая пыткам и унижениям.