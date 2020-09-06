Мария Захарова обидела руководство Сербии

06.09.2020, Москва, Михаил Рябов

Руководство Сербии выразило сожаление по поводу высказывания спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая накануне язвительно прокомментировала фотографию сербского президента Александра Вучича, сделанную на переговорах в кабинете Дональда Трампа, где США в который раз требовали от Белграда признания захваченного сепаратистами Косово.

Поводом для скандала стала эта публикация Марии Захаровой в фейсбуке относительно снимка из Белого Дома:

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Руководство Сербии шутки не поняло.

«Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которой вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», – заявил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.

Сам Вучич заявил, что Захарова продемонстрировала «примитивизм и пошлость».

Недоумение выразили и российские эксперты.

«Её же брали чуть ли не официально в качестве ответа Москвы на «умного» спикера Вашинтона Джейн Псаки. И в качестве «русской Псаки» она вполне была уместна. Но в США внешнеполитический спикер для СМИ уже раза три как поменялся, а у нас за это время Мария Владимировна выросла до статуса Чрезвычайного и Полномочного Посла!

…Когда Маша намекает на героиню Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт» сербскому Президенту, ничем принципиально не сдавшему позиции своей страны на сложнейших переговорах в Вашингтоне, она всего лишь остаётся «русской Псаки», – комментирует политолог Олег Бондаренко.

«Чувство юмора — прекрасноe качество, однако провоцировать международный скандал ради «лайков и репостов» неприемлемо. Представитель МИДа «троллит» высшее руководство дружественной нам страны. А, между прочим, руководство Сербии сделало непростой выбор, несмотря на давление наших «западных» партнеров и отказалось ввести санкции против России. Напомню, что Сербия сохраняет нейтралитет и на вступление в НАТО. Гордый и стойкий братский народ. Достаточно циничное замечание со стороны официального представителя МИДа, учитывая наш братский союз», – рассуждает политолог Семен Багдасаров.

Спустя несколько часов Захарова принесла извинения за свой пост в Facebook, заверив, что шутка касалась лишь неприятия демонстрации своей «исключительности» американцами на переговорах с Вучичем.

Вероятно, чтобы сгладить скандал, с Вучичем в воскресенье созвонился и глава МИД РФ Сергей Лавров. В официальных сообщениях уточняется, что собеседники договорились развивать «стратегическое партнёрство».