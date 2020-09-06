Российский политолог: США не удалось «нагнуть» Сербию

06.09.2020, Москва, Михаил Рябов

Нет никакого предательства интересов Сербии в вызвавшем жаркие споры соглашении по нормализации экономических отношений с захваченным сепаратистами краем Косово, которое накануне было подписано в присутствии Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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Он пояснил, что соглашение, прежде всего, было нужно Трампу в предвыборных целях – показать успех американской администрации на Балканах.

Однако, несмотря на беспрецедентное давление на Белград, США не удалось добиться уступок от сербского президента Александра Вучича по ключевым вопросам – признанию Косово, отказу от нейтрального статуса или введения санкций против России.

«Прежде всего, нужно понимать, что в подписанном 4 сентября в Вашингтоне соглашении при посредничестве Трампа между Белградом и Приштиной нет ничего прорывного. Там нет признания независимости Косово ни в каком виде со стороны Белграда.

Там нет изменения нейтрального статуса Сербии, там нет обязательств Сербии по закупке американского сжиженного газа. Ни один из принципиальных пунктов в это соглашение в итоге не попал.

По большому счёту, чтобы не выглядеть дураком, Трампу нужно было хотя бы чисто визуально показать, что это соглашение стало его победой. Для этого он взял свою любимую тему с помощью евреям о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, которая непризнанна до сих пор ООН, и уговорил внести этот пункт, который совершенно не является для сербов критичным, понимая специфику отношений сербов с мусульманами.

Поэтому он самым прорывным пунктом в соглашении поставил пункт о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и об установлении дипломатических отношений между Косово и Израилем и, соответственно, с переносом столицы в Иерусалим. Это самая главная неожиданность, всё остальное носит совершенно ритуальный, рутинный формат.

На этом фоне любые обвинения Вучича в том, что он что-то «сдал», выглядят просто нелепо», – сказал Бондаренко.

Он также прокомментировал мнение, что соглашение выгодно сепаратистам, поскольку позволяет им легализовать экономическую деятельность и, следовательно, укрепляет базис лже-государства. В ответ Приштина прекращает блокаду сербских анклавов – то есть, фактически, славянское население было использовано албанцами как заложники для достижения своей цели.

«Соглашение лишь фиксирует реальность. Никаких новых уступок нет. Значит, сербы ничем не поступились», – считает Бондаренко.

«Самое главное, что Вучич не взял на себя никаких обязательств. Сербскому президенту удалось выйти сухим из этой мутной американской предвыборной воды, и в этом смысле победителем является, конечно, Вучич. Потому что, несмотря на огромное давление, ему удалось ещё отсрочить вопрос Косово, отложить ещё на неопределённый срок», – полагает российский эксперт.