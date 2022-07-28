Марков объяснил, как референдум в Херсоне ломает планы американцев

Украинские атаки на Херсон призваны не начать контрнаступление, а сорвать референдум о воссоединении с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Маркова, референдумы о вхождении в состав РФ украинских регионов срывают планы Запада по созданию на Украине анти-России.

«Мне кажется, главная цель – сорвать референдум. Они рассматривают референдум очень серьезно, потому что это необратимое решение, после этого – все, Херсон и Запорожье будут частью России. Им, конечно, хотелось бы это сорвать.

Здесь мы еще скажем, что один из планов американцев примерно такой был – ну, один план, конечно, все завоевать, но один из планов, в который мы можем попасть в ловушку и референдум в Херсоне сломает этот план.

Заключается вот в чем. Россия берет военным путем Донецкую и Луганскую область, при этом многодневные бои, большое количество убитых – то, что много погибает, им это выгодно, американцам, потому что они хотели бы, чтобы в каждой украинской семье кто-то погиб от Вооруженных сил России, после этого они хотят, чтобы выдохлась армия России, возникло некое перемирие», – сказал эксперт.

«Да, России достанется Донбасс, но на большей части территории Украины будет построено абсолютно жесткая анти-Россия, с ненавистью к России и к русским, к русскому миру на протяжении многих десятилетий», – заявил Марков.