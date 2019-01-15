Марков пугает Путина попыткой свержения
Если Россия передаст Японии часть Курильских островов, то рискует столкнуться с еще более крупными проблемами, среди которых падение экономики и территориальные претензии соседних государств на российские территории.
Об этом в своем блоге пишет московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, следом Япония объявит о претензиях на всю Курильскую гряду, а за ней последуют запросы на Крым, Калининград и другие территории.
«1. Япония, увидев слабость России, рано или поздно опять будет поднимать вопрос и о Итурупе и Кунашире, а потом, возможно, и о Южном Сахалине.
2. США рано или поздно захотят разместить своих военных на переданных островах. Зависимая от США Япония не сможет отказать США.
3. Увидев российскую слабость, Германия заявит о правах на Калининградскую область.
4. Сейчас Охотское море — это внутреннее море России, потому что российские острова замыкают его. Эта цепь будет порвана.
5. Тихоокенский флот резко уменьшит свои возможности прохода в незамерзающей акватории.
6. Свои претензии на Крым резко усилит киевский режим. ЕС и США поддержат Киев в этом.
7. Для усиления давления будут усилены санкции.
8. Увидев в передаче островов слабость России, многие страны уменьшат сотрудничество с ней.
9. Свои претензии на российскую территорию усилят Латвия и Эстония, они уже заявляли о них.
10. В Финляндии есть настроения о территориальных претензиях к России. Сейчас это только настроения. При передаче островов настроения превратятся в требования…», – пишет Марков.
Он также уверяет, что отказ от территорий обрушит рейтинг нынешнего президента и его поддержку среди населения, чем неизбежно воспользуется США.
«Увидев обрушение рейтинга Путина, его противники в США и ЕС резко усилят поддержку его врагов внутри России с целью свергнуть Путина путем российского Майдана. В том числе для этого усилят санкции. Такое резкое ухудшение политики приведет к осложнению в экономике. Никакие инвестиции не смогут компенсировать это. Таковы могут быть последствия. Хорошо видно, что они катастрофические. Поэтому никакой передачи островов не будет», – прогнозирует Марков.
В то же время стоит заметить, что Охотское море не является исключительно внутренним морем России, как уверяет политолог, поскольку его воды также омывают территорию Японии, в частности остров Хоккайдо.
Ранее член комитета Госдумы РФ по экономической политике Алексей Журавлев заявил, что Япония напрасно надеется получить принадлежащие России южные Курильские острова.
Метки: Владимир Путин, Курильские острова, Охотское море, Сергей Марков
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