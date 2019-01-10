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10.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Японии не видать Курил, как украинцам Крыма, – депутат Госдумы

Япония напрасно надеется получить принадлежащие России южные Курильские острова.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по экономической политике Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, со стороны Японии я их понимаю. Они спят и видят, потому что там с молоком матери впитывается, что «это наши территории, и мы их вернем», у них это национальная идея. Ну, Бога ради. А у Украины будет национальная идея вернуть Крым. И что дальше, мы будем вести переговоры по возврату Крыма? Конечно, не будем. Так и с Японией, мы не ведем этих переговоров.

Какие-то декларации были подписаны или не подписаны, но сейчас Советский Союз далеко, сейчас Россия, и нужно спрашивать не жителей Курил, а жителей всей страны, надо это или не надо», – сказал депутат.

Напомним, ранее российский писатель и военный историк Александр Широкорад заявил о том, что Япония хочет использовать Курилы для захвата Камчатки.

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