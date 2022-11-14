«Марш поляков» во Вроцлаве отметился антиукраинскими лозунгами

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Новости Украины

В День независимости Польши в городе Вроцлав прошёл «Марш поляков», на котором многие участники несли антиукраинские лозунги.

Вечером 11 ноября во Вроцлаве, кроме проведённого городскими властями «Радостного парада Независимости», состоялся также «Марш поляков», организованный националистическими группами по главе с бывшим католическим священником Яцеком Мендляром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этот марш проходил под общим лозунгом «Поляк должен стать хозяином в Польше», однако каждая группа несла свой транспарант. К примеру, колонна «Национально-радикального лагеря» шла под лозунгами «Жизнь и смерть для народа» и «Смерть врагам Отчизны!». А организации выходцев с так называемых Восточных Кресов Польши (ныне Западная Украина) прошли под лозунгами «Остановить украинизацию Польши!» и «Волынь помним, это украинский геноцид польского народа».

Стоит отметить, что накануне вроцлавского «Марша поляков» в группах его организаторов обсуждались и более жёсткие лозунги типа Ukraina – wściekła psina (Украина – бешеная собака), My się ukrów nie boimy – wszystkich z Polski wypędzimy (Мы укров не боимся – всех их вышвырнем из Польши). Хотя потом подобные предложения исчезли, но полиция всё равно задержала Яцека Мендляра за час до начала акции. Его в наручниках отвезли в полицейский участок, «слив» фото задержания провластным СМИ, но после окончания марша отпустили, не предъявив обвинений.

Кроме того, после завершения акции националистов полиция пыталась задержать 77- летнего председателя Патриотического союза организаций ветеранов и выходцев с польских Кресов Витольда Листовского. Вся его «вина» состояла в том, что он был среди людей, которые несли транспарант с лозунгом «Остановить украинизацию Польши».

По словам пана Листовского, «этот лозунг выражает опасения, которые беспокоят многих поляков». Активист «кресовых» организаций уверен, что лозунг не дискриминирует другие нации и никому не мешает помогать беженцам, но демонстрирует, что поляки находятся под угрозой как нация.

«Если рассматривать его по сути, то он адресован не украинцам, а властям и так называемой «тотальной оппозиции» в Польше» – говорит Витольд Листовский.

Во время марша молодые люди сделали несколько десятков фотографий транспаранта и людей, несущих его. Как потом выяснилось, это были сотрудники полиции в штатском.

После официального завершения мероприятия трое полицейских уже в форме попытались задержать Листовского и его коллегу, и отвезти в комиссариат полиции «для дачи объяснений». Поскольку полицейские не смогли предоставить правовых оснований для таких действий, активисты ехать в полицию отказались. После длительных консультаций с начальством полицейские разрешили им уйти, но дали понять, что вызовут уже официальной повесткой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польская консервативная партия «Конфедерация» (лидер – депутат Сейма Гжегоож Браун) с июля 2022 года проводит кампанию «Остановить украинизацию Польши».