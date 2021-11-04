Марунич: «Мороз идет, а на Украине нет и не будет угля»

04.11.2021 14:42 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина закупает электроэнергию в Белоруссии по цене в четыре раза выше рыночной. При этом свои собственные ТЭС на Украине простаивают из-за отсутствия угля на складах.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера запросили помощь по цене в четыре раза дороже, чем мог быть импорт. Кто-то, кто за все это будет отвечать? Это же все деньги, которые потом перекладываются на конечного потребителя, промышленность полностью. Никто не отвечает… Вчера вышло из строя два блока теплоэлектростанций. Но это же маленькая часть проблемы – у нас половина блоков госкомпании «Центрэнерго» просто вообще не включаются, потому что там нет угля», – сказал эксперт.

«Ситуация создана же не вчерашним прецедентом, она создавалась долгие и долгие месяцы. Угля нет, он не появится ни завтра, ни послезавтра, а мороз идет. Поэтому 3,5 тысячи мегаватт-часов мы взяли по контракту, по аварийной помощи от «Белэнерго», «Укрэнерго» взяло, потому что такой договор существует, его подписали летом этого года. С Россией у нас такого договора нет. Цена там, действительно, в три-четыре раза выше. Кто за это ответит, кто за это заплатит?», – заявил Марунич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет поставлять электроэнергию на Украину и в Литву, несмотря на то, что руководство этих стран проводит враждебную политику.