«Маск лишил Украину уверенности в завтрашнем дне» – экс-соратник Авакова

Новости Украины

Последние заявления американского миллиардера Илона Маска – тревожный сигнал для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян (в 2014-16 годах), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас поддерживают те силы, которые настроены на полную фрагментацию Российской Федерации. И в этой ситуации нужно брать максимум. Брать максимум и продавливать свое. А свое состоит в том, что необходимо освободить максимально больше объема территорий, так как мы не знаем нашего завтрашнего дня, мы не знаем, как будут развиваться события. Безусловно, Илон Маск говорил не только свои слова. Я сравнил тексты Илона Маска до двух его последних заявлений, стилистику посмотрел, то, как они написаны. И вот эти два текста, мое личное мнение, что писал их не он. То, что это заготовка. А если это заготовка, значит Илон Маск, он и сам себя не представляет, представляет определенные силы в континентальной Европе, он представляет определенные силы на Ближнем Востоке, определенные корпорации крупные, интегральные, он представляет определенные силы в США, которые не являются действующей властью, но которые хотят прийти к власти. Илон Маск – это сигнал, это определенный мейнстрим, который послан всему миру и, в том числе, Путину. Потому что ну как могут быть восприняты подобные заявления Илона Маска, кроме как ликования и возможности найти альтернативный путь для Путина и для России? Это однозначно было сказано не в пользу нашей победы. Глобальной победы коллективного Запада, – заявил Авакян.

Он отметил, что существование таких тенденций доказывают скромные объемы поставок вооружений Украине со стороны крупнейших европейских стран.

«Соответственно мы можем сделать вывод, что это определенные силы. И, все-таки, мы видим, как эти силы проявляются в континентальной Европе, мы видим, как действует Германия. Несмотря на то, что они дают нам оружие, но этого оружия хватит в совокупности на 20 км фронта, если его все собрать, будем объективны. Мы смотрим, что происходит с Италией, мы видим позицию Франции, мы видим позицию других крупных игроков. Фактически о серьезной поддержке мы можем говорить только, если мы берем Скандинавию, Польшу, Великобританию, в Европе, если мы говорим о существенной поддержке, страны Балтии и Словакию», – подчеркнул экс-замминистра.