17.06.2021, Керчь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Происшествия
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Масштабное наводнение в Керчи: город спасает тяжелая техника и плавсредства

В Керчи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мелек-Чесме, в результате чего улицы...

В Керчи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мелек-Чесме, в результате чего улицы города затопило, а в некоторых домах вода поднялась более чем на полметра.

Подтопленной оказалась также городская больница №1, а часть города обесточена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ликвидации ЧС принимает участие МЧС, задействована тяжелая техника и плавсредства.

Сообщается о 12 подтопленных домах.


Кроме того, обильные осадки на востоке Крыма привели к тому, что в поселке Приозерное Ленинского района снова прорвало дамбу, из-за его вода затопила 18 дворов.

При этом, по данным крымского Гидрометцентра, в течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал 17-22 м/с.

Как сообщал «ПолитНавигатор», наводнение продолжает смывать Западную Украину

 

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